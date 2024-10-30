В Blum появилось очередное видео с секретным кодом от 30 октября

Выяснилось, какой код создатели Blum добавили в видео от 30 октября.

Код из видео в Blum от 30 октября.

Верный код в задании DeFi Risks: Key Insight — BLUMHELPS

Что такое секретный код в Blum

Это слово, которое спрятано внутри видео на официальном YouTube-канале кликера. Код нужно вводить в приложении — это помогает быстрее копить очки.

Как ввести секретный код в Blum

1. Запустить игру и открыть вкладку Earn.

2. В списке найти новое видео и нажать кнопку Start.

3. Закрыть видео и вернуться в игру.

4. Вместо Start появится кнопка Verify — нужно выбрать ее и ввести код.

5. Снова нажать Verify и забрать награду.