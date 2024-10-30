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Сегодня, 18:45

В Blum появилось очередное видео с секретным кодом от 30 октября

Евгения Воскресенская
Фото Blum
Telegram Дзен

Выяснилось, какой код создатели Blum добавили в видео от 30 октября.

Код из видео в Blum от 30 октября.

Верный код в задании DeFi Risks: Key Insight BLUMHELPS

Что такое секретный код в Blum

Это слово, которое спрятано внутри видео на официальном YouTube-канале кликера. Код нужно вводить в приложении — это помогает быстрее копить очки.

Как ввести секретный код в Blum

1. Запустить игру и открыть вкладку Earn.
2. В списке найти новое видео и нажать кнопку Start.
3. Закрыть видео и вернуться в игру.
4. Вместо Start появится кнопка Verify — нужно выбрать ее и ввести код.
5. Снова нажать Verify и забрать награду.

Обложка. Blum дает возможность заработать побольше в честь Хэллоуина

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