Раскрыт шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 26-27 июля

Появился новый секретный шифр для Hamster Kombat на 26-27 июля.

G —— .

E .

N — .

E .

S . . .

I . .

S . . .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире — символов азбуки Морзе, появившейся еще в позапрошлом веке. Вместе они складываются в короткое слово на английском.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

Правильно введенный код принесет миллион монет. Это не так много, особенно для опытных игроков, но зато новички смогут прокачать аккаунт гораздо быстрее.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

1. Нажмите «Ежедневное комбо» в главном меню. Фон кнопки станет красным.

2. Точка (.) — короткое нажатие

3. Тире (—) — длинное нажатие (1-2 секунды)

4. Между буквами нужно делать небольшие паузы

Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat

Новый шифр появляется на нашем сайте каждый день в 22:00, как и решения для-мини игры с ключами и комбо-карты.