Hamster Kombat: секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 4 июля

Сегодня, 22:00
Как заработать 1 миллион монет в Telegram-кликере Hamster Kombat за считанные секунды? Думаем, вы и так уже это знаете. Достаточно ввести секретный шифр азбуки Морзе. И на 3-4 июля он следующий:
O — — —
R . — .
A . —
C — . — .
L . — . .
E .
Это зашифрованное при помощи азбуки Морзе слово на английском языке. Введя его внутри приложения, можно получить миллион монет. Новые шифры появляются каждый день в 22:00 (МСК) — и узнать их можно на нашем сайте.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон хомяка окрасится в красный цвет, после чего можно будет вводить буквы:
Делается это так:
Точка (.) — длинный тап.
Тире (—) — продолжительный (секунда или две) тап.
Между разными буквами слова нужно делать небольшие паузы. Если делать все правильно, то слово будет набираться на этом же экране.