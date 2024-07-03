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Сегодня, 22:00

Hamster Kombat: секретный шифр азбуки Морзе для Хомяка на 4 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Как заработать 1 миллион монет в Telegram-кликере Hamster Kombat за считанные секунды? Думаем, вы и так уже это знаете. Достаточно ввести секретный шифр азбуки Морзе. И на 3-4 июля он следующий:

O — — —
R . — .
A . —
C — . — .
L . — . .
E .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это зашифрованное при помощи азбуки Морзе слово на английском языке. Введя его внутри приложения, можно получить миллион монет. Новые шифры появляются каждый день в 22:00 (МСК) — и узнать их можно на нашем сайте.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон хомяка окрасится в красный цвет, после чего можно будет вводить буквы:

Делается это так:

Точка (.) — длинный тап.
Тире (—) — продолжительный (секунда или две) тап.

Notcoin. Кликеры с заработком в Telegram, похожие на Hamster Kombat

Между разными буквами слова нужно делать небольшие паузы. Если делать все правильно, то слово будет набираться на этом же экране.

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