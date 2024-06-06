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Сегодня, 21:05

Школьник завалил ЕГЭ по русскому из-за сочинения про Dota 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Dota 2.
Фото Valve
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Среди сочинений на ЕГЭ нашелся очень необычный экземпляр — в нем выпускник рассказал о религии и ее связи с игрой Dota 2.

Dota 2.
Фото Valve

Школьник не просто рассказал о волшебстве, магии и богах в игре, но и упомянул в своем тексте «Старого бога» — популярного Dota-стримера Владислава Левенца:

«Куда я не пойду, везде вижу его, его клич и его бицуху. Все пишут «старый бох» на стримах, мини-карте, в чатах. Фраза «старый бох» объединяет людей во всем СНГ пространстве. Лишь чудом можно объяснить то, как эта фраза, человек-полубох и его телодвижения стали распространены мессиями во всем интернете. Особенно «Team Spirit» олицетворяется со Старым бохом, что усиливает ревизионную связь в сообществе ДОТЫ 2», — написал школьник.

Экзаменаторы не оценили такой подход и поставили выпускнику 0 баллов.

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