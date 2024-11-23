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Сегодня, 18:26

Сходство поражает: локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сравнить с реальностью

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнил кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 с реальными местами Чернобыльской зоны отчуждения. Что тут можно сказать — разработчиками «проделана большая работа», как говорит Мастер в одной из экранизаций булгаковского романа.

Реальные места воссозданы с достойной восхищения дотошностью. Например, в кафе «Припять» расположение разбитых витражей почти точь-в-точь такое же, как в действительности.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Доделывать пришлось фанатам: моды убрали зависания из S.T.A.L.K.E.R. 2

Иногда фотографии даже проигрывают в сравнении с некоторыми кадрами из игры. Ни для кого не секрет, что разработчики сами посещали места чернобыльской катастрофы, что и помогло добиться такого разительного сходства.

Фото ElAnalistaDeBits
Фото ElAnalistaDeBits
Фото ElAnalistaDeBits
Фото ElAnalistaDeBits
Фото ElAnalistaDeBits
Источник: Hi-Tech Mail

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