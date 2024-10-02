Шутер Valorant перейдет на движок Unreal Engine 5

Авторы соревновательного шутера Valorant поделились планами относительно будущего игры. Ее собираются перевести на движок Unreal Engine 5. Разработчики утверждают, что на первых порах заметных изменений в графике и производительности ждать не стоит — они будут появляться постепенно.

Со временем игровая вселенная Valorant будет расширяться. Уже сейчас создатели заняты проектами, подробности которых пока держатся в тайне. Игроки предположили, что это могут быть как отдельные спин-оффы, так и индивидуальные сюжетные миссии для агентов.