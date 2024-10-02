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Сегодня, 12:45

Шутер Valorant перейдет на движок Unreal Engine 5

Евгения Воскресенская
Фото Riot Games
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Авторы соревновательного шутера Valorant поделились планами относительно будущего игры. Ее собираются перевести на движок Unreal Engine 5. Разработчики утверждают, что на первых порах заметных изменений в графике и производительности ждать не стоит — они будут появляться постепенно.

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Со временем игровая вселенная Valorant будет расширяться. Уже сейчас создатели заняты проектами, подробности которых пока держатся в тайне. Игроки предположили, что это могут быть как отдельные спин-оффы, так и индивидуальные сюжетные миссии для агентов.

Источник: DTF

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