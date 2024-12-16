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Сегодня, 22:05

Сильные женщины играют в карты: гвинт вернется в «Ведьмаке 4»

Евгения Воскресенская
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После прогремевшего на весь интернет трейлера «Ведьмак 4» продолжает обрастать новыми подробностями. Оказывается, в следующей части вернется не только Геральт, но и гвинт — стратегическая карточная игра.

«Гвинт — это часть игрового опыта, так что, безусловно, он появится. Мы тоже любим гвинт, мы не можем себе представить игру без него», — признался геймдиректор CD Projekt RED Себастьян Калемба.

The Blood of&nbsp;Dawnwalker. Бывшие разработчики «Ведьмака 3» представят свою первую игру уже скоро

Так что где-то между охотой на монстров и выполнением квестов в новом «Ведьмаке» по-прежнему можно будет переброситься парой карт в какой-нибудь таверне.

Источник: iXBT.games
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