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Сегодня, 15:40

Скандально известный российский блогер выпускает видеоигру про Юлия Цезаря

Евгения Воскресенская
Фото соцсети Юрия Хованского
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Если у вас были сомнения насчет российского геймдева, то оставьте их в прошлом. Популярный блогер Юрий Хованский выпускает видеоигру о Юлии Цезаре спустя 4 года после анонса.

Игрокам предстоит погрузиться в мир политических интриг Римский империи, разоблачить врагов и возвысить друзей — а может, даже переписать историю одного из самых известных убийств прошлого.

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Long Live Caesar — это RPG-головоломка, «рогалик» и стратегия в одном флаконе с графикой в стиле ретро, забористым черным юмором и отсылками к современной поп-культуре. В общем, достойный ответ «Русам против Ящеров».

Источник: TG-канал Hypeology
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