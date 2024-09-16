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Сегодня, 16:15

Сколько можно? Вновь появились слухи о переносе GTA 6

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar
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GTA 6 может выйти только в 2026 году — таково мнение бывшего технического директора компании Rockstar North Оббе Вермея. Он подчеркнул, что сейчас нет игр, которые могли бы составить новой части достойную конкуренцию, а потому торопиться с производством не имеет смысла.

GTA 6. GTA 6 все-таки не перенесут? Слухи не подтвердились

По словам Вермея, Rockstar стремится сделать по-настоящему качественную вещь, а на это нужно больше времени. Он также напомнил, что в прошлом релиз GTA 5 переносился дважды из-за проблем с оптимизацией. Даже если в 2025 году игра будет почти готова, Rockstar все равно не станет спешить с релизом.

Источник: DTF

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