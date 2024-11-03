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Сегодня, 16:23

Скуфы не против альтушек, но против ящеров: вышла новая «мемная» игра

Евгения Воскресенская
Фото VICTORIA Games
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Вышла игра, в которой с ящерами сражаются потомки древних русов. Не молодые богатыри или доморощенные супермены, а те самые мужички среднего возраста с пивным животиком, в простонародье именуемые «скуфами».

Авторы «Скуфов против Ящеров» беззастенчиво троллят аудиторию, называя свое детище «игрой, в которой ты реально похож на главного героя».

Обложка. В Steam вышел симулятор квадробера — игра стоит копейки

Впрочем, вряд ли кто-то станет воспринимать битемап, выросший из мема, всерьез: тут вам и альтушка с «красиво анимированной грудью», и аркадные перестрелки, и ящеры с ярко выраженной женской... индивидуальностью.

В общем, стильно, прикольно, молодежно: «Скуфы против Ящеров» скрасят любой унылый вечер — бутылочка холодного прилагается. Сейчас игра стоит 58 рублей — успевайте забрать по скидке, пока она не подорожала до неприличных 69.

Фото VICTORIA Games
Фото VICTORIA Games
Фото VICTORIA Games
Фото VICTORIA Games

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