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«Сначала его замедлят, а потом закроют»: Мэддисон высказался о возможной блокировке YouTube в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
Илья Мэддисон.
Фото Соцсети
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Стример в завязке Илья Мэддисон прокомментировал возможное замедление работы и блокировку YouTube в России.

Если вкратце, то блогер поддержал блокировку видеохостинга, но не исключено, что это «фирменный юмор» Ильи, о котором часто говорят его подписчики:

«Народ знатно прогрели на блокировку Ютуба. Сначала его замедлят, потом совсем закроют доступ. Когда года три назад я говорил, что Ютуб в РФ надо заблокировать, то меня просто уничтожали...» — заявил Мэддисон.

Также Илья добавил, что был бы рад, если бы в России запретили весь интернет:

«Лучше бы люди больше детей рожали, а не в интернете сидели. Телевизор есть и газеты. Наши родители и без интернета построили лучшую страну в мире — СССР. А в интернете и помимо Ютуба сплошь и рядом происки врагов и порнография. Нашему человеку это не нужно, запретить как можно скорее. Госуслуги оставить и еще пару сайтов», — заявил Мэддисон.

Илья Мэддисон. Мэддисон ушел из стриминга навсегда? Он собрался наслаждаться жизнью «пока не надоест»

Ранее Илья рассказал о том, что заканчивает свою карьеру стримера на неопределенный срок.

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