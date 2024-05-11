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Сегодня, 15:10

Sony не образумилась — Ghost of Tsushima перестали продавать в странах без PSN

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Sony
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Казалось, что скандал с Helldivers 2 и обязательной привязкой игры к PSN разрешился миром, но не тут-то было. Теперь в странах без PSN перестали продавать предзаказ Ghost of Tsushima — долгожданного порта «самурайского» консольного эксклюзива, релиз которого назначен на 16 мая.

Helldivers 2. Sony уволила комьюнити-менеджера Helldivers 2 — ранее он заступился за заблокированных в шутере игроков

Таким образом без игры остались сразу 180 государств. Более того, тем, кто все-таки успел сделать предзаказ в Steam, попросту автоматически вернули деньги. То, что речь идет о преимущественно синглплеерной игре, никак не помогло. Официальных комментариев от Sony пока не поступало.

Источник: TG-канал Steam Community
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