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Сегодня, 14:00

Sony выпустит ремастер Horizon: Zero Dawn на ПК, но игроки недовольны

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Анонсирован ремастер Horizon Zero Dawn для нового поколения консолей и ПК — он выйдет уже 31 октября. В новой версии подтянули графику и перезаписали кат-сцены с диалогами. Кроме того, игра со старта будет поддерживать PS5 Pro.

Нельзя сказать, что аудитория оценила анонс — трейлер завалили дислайками.

Игроков расстраивает, что Sony в очередной раз выпускает ремастер проекта, который и без того выглядит хорошо, вместо того, чтобы переиздать что-то более классическое — например, трилогию Killzone или даже Bloodborne.

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