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Сегодня, 21:00

GTA 6 точно выйдет на ПК, это лишь вопрос времени

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Скриншот из первого трейлера GTA 6.
Фото Rockstar
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Штраус Зельник, руководитель издательства Take-Two, которое владеет студией Rockstar, косвенно подтвердил существование ПК-версии GTA 6.

Функционер как будто бы успокоил фанатов серии, напомнив, что исторически игры серии в итоге выходили на всех платформах.

«Единственное, что происходит после отсутствия анонса, это анонс. Rockstar знает как создавать игры для разных платформ. В свое время студия сделает больше важных анонсов. Я действительно считаю, что правильная стратегия для нашего бизнеса — быть там, где есть потребитель. И исторически то, что делала Rockstar, — это обращалась к потребителям на любой платформе», — заявил Зельник.

Так что не переживаем и ждем анонса GTA 6 на ПК, который рано или поздно все равно должен произойти. И GTA 4 с GTA 5, и LA Noire с Red Dead Redemption 2 сначала выходили на консолях, а потом добирались до ПК.

Источник: videogameschronicle.com
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