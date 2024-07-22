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Сегодня, 14:25

Создателем Hamster Kombat оказался российский миллионер

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Соцсети Эдуарда Гуриновича
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Подтвердилась информация о создателе Hamster Kombat. Им оказался российский бизнесмен Эдуард Гуринович, более всего известный как основатель сервиса CarPrice. Гуринович зарегистрировал на себя товарный знак «Hamster Kombat» еще в конце мая этого года.

Hamster Kombat. В ключах для Hamster Kombat появился смысл: за них можно будет получить особые награды

Несколько лет назад бизнесмен принимал участие в инвестировании в российскую версию приложения TikTok под названием «Я молодец». Впрочем, тот проект оказался неудачным. Сейчас Гуринович занимается блокчейн-платформой Expload — на ней есть и игры.

Источник: TG-канал
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