Создателем Hamster Kombat оказался российский миллионер

Подтвердилась информация о создателе Hamster Kombat. Им оказался российский бизнесмен Эдуард Гуринович, более всего известный как основатель сервиса CarPrice. Гуринович зарегистрировал на себя товарный знак «Hamster Kombat» еще в конце мая этого года.

Несколько лет назад бизнесмен принимал участие в инвестировании в российскую версию приложения TikTok под названием «Я молодец». Впрочем, тот проект оказался неудачным. Сейчас Гуринович занимается блокчейн-платформой Expload — на ней есть и игры.