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Сегодня, 14:10

Создатели «Мир танков» выпустили клип на песню «Священная война» — в нем приняли участие ветераны

Владислав Шалганов
Корреспондент
Священная война.
Фото Lesta Games
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Ко Дню Победы Lesta Games выпустила патриотический клип «Священная война», участие в котором принял хор ветеранов.

«Мы ценим возможность объединять поколения, доносить ценность истории игрокам разных возрастов. Именно поэтому нам было важно создать особо значимое видео, которое подарит игрокам возможность почувствовать единение с ветеранами, совершившими важнейший подвиг для нашей страны», — отмечает Борис Синицкий, операционный директор проекта «Мир танков».

Священная война.
Фото Lesta Games

Старейшему участнику хора — ветерану Великой Отечественной войны Александру Федоровичу Лейсмееру уже 92 года. Солирует в коллективе Михаил Гаврилов — голос движения «Бессмертный полк России».

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