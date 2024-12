Создатели The Last of Us и Uncharted анонсировали новый эксклюзив для PS5

Naughty Dogs, разработчики серии Uncharted и The Last of Us, представили первый трейлер своей новой игры.

Intergalactic: The Heretic Prophet расскажет историю о космической охотнице за головами в духе главного героя «Мандалорца» или аниме «Ковбой Бибоп». Игра заявлена как эксклюзив PlayStation 5 — по крайней мере пока. Дата выхода объявлена не была.