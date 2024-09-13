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Сегодня, 18:10

«Сталкер 2» будет рассчитан на новичков, но с отсылками для олдов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 опубликовали новые скриншоты и раскрыли некоторые детали о проекте.

Оказалось, что игра в первую очередь будет рассчитана на новичков, еще не знакомых с серией — хотя для «ветеранов» виртуальной ЧЗО заготовлено немало отсылок. Впрочем, это не значит, что сиквел будет простым.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 переписывали 6 раз чтобы не обидеть россиян

Напротив — авторы позволят игрокам самостоятельно исследовать мир и ошибаться. Ближайший показ S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на выставке Tokyo Game Show, которая пройдет с 26 по 29 сентября.

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