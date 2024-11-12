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«Сталкер 2» выдает больше 100 FPS на RTX 4090 и RTX 4080 в разрешении 4K, но с включенной функцией DLSS

Богдан Виноградов
Корреспондент
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NVIDIA опубликовала результаты тестирования S.T.A.L.K.E.R. 2 на разных «зеленых» видеокартах. Оказалось, что игра выдает приличное количество кадров даже на максимальных настройках и в 4К, но только при использовании DLSS.

S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно скачать — для игры понадобится больше 140 ГБ

Если же не применять технологии масштабирования, то даже RTX 4090 не тянет «Сталкера» в 60 FPS. Впрочем, разрешение меняет все — и в привычном Full HD поиграть с комфортом смогут даже обладатели «ноутбучной» RTX 4050. Кроме того, уже появилась версия драйверов, специально адаптированная к S.T.A.L.K.E.R. 2.

Разрешение 4К

Разрешение 2К

Разрешение FullHD

Разрешение 2K, ноутбуки

Разрешение FullHD, ноутбуки

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