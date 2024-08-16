Стало известно, какие компьютеры понадобятся для Call of Duty 6

Разработчики Call of Duty 6 поделились системными требованиями своей игры.

Как и ожидалось, они оказались не высокими — игра, главная «фича» которой это мультиплеер, не может позволить себе чрезмерных технических изысков.

Минимальные:

Рекомендованные:

Windows 10 64-битная версия (последнее обновление)

Windows 11 64-битная версия (последнее обновление)

Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT

Жесткий диск: 149 ГБ, SSD (78 ГБ если уже установлены COD HQ и Warzone)