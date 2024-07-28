Жители России смогут накопить на новый iPhone за 28 дней без выходных

Сегодня, 16:40
Появилась статистика, посвященная количеству рабочих дней, необходимых жителям той или иной страны чтобы купить iPhone 15 Pro. Она рассчитывалась исходя из средней зарплаты и цены на смартфон в конкретном государстве.
Если верить ей, то в России ради нового айфона придется работать почти месяц — 28 дней. Нас опережает Китай, где нужно отработать 20 дней, но мы значительно опережаем Индию — в этой стране нужно отработать 59 дней. Во главе списка находятся США — там ради iPhone 15 Pro понадобится всего 5 рабочих дней.