Какой вышла Star Wars Outlaws? Игроки делятся багами

Открылся ранний доступ к Star Wars Outlaws — игра вышла сырой и наполненной смешными багами. Пользователи выкладывают видео с забавными моментами: увязнувшие в траве противники становятся неуязвимыми, а странные перемещения по полю боя напоминают скольжение по воде.

Прыгающие над барной стойкой зверьки, которых никто, кроме вас, не замечает, и спидеры, перемещающиеся самостоятельно — далеко не полный набор запоминающихся багов, которые можно встретить в игре.

Помимо прочего, Star Wars Outlaws ругают за «конвейерность». «С продуктами Ubisoft возникает ощущение, будто устанавливаешь моды на один и тот же тайтл, а не играешь в новый проект», — делятся своими впечатлениями пользователи.

Star Wars Outlaws не вызвала особого восторга и у журналистов. Среди минусов называют ужасный стелс, однообразие миссий, скучный геймплей, плохую оптимизацию и уже упомянутые баги.

Впрочем, нашлось, за что похвалить проект. По мнению многих обозревателей, разработчикам удались атмосфера, персонажи, система прогрессии, богатые возможности исследования игрового мира и элементы фансервиса.

Широкой аудитории Star Wars Outlaws станет доступна совсем скоро — 30 августа.