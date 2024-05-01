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Сегодня, 20:50

Starfield получит гигантский патч, а в будущем в игре появится транспорт

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bethesda Softworks
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Студия Bethesda показала крупнейший патч для Starfield с момента выхода игры.


В обновлении, которое выйдет в релиз уже 15 мая, переработают инвентарь, карту и камеру диалогов (теперь не обязательно переходить в первое лицо) + добавят тонкую настройку параметров сложности, включая «экстремальный» режим и значительно расширят возможности по обустройству космических кораблей.

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Можно будет изменять внешность и прокачку персонажа, а на «старшей» Xbox появится режим производительности, частота кадров в котором будет достигать 60.

Фото Bethesda Softworks

Но и это еще не все! В будущих патчах Bethesda добавят транспорт. Теперь исследовать планеты можно будет на колесах.

Попробовать бета-версию нового патча в Steam можно уже сейчас.

Источник: DTF
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