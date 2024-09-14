Steam останется в России — санкции этому не помеха

Сегодня в Интернете появились панические слухи о том, что Steam, дескать, уходит из России из-за санкций — как до этого ушли Miro, ClickUp, Notion и другие сервисы. Естественно, это не так. Во-первых, в тексте санкционного документа прописан ряд исключений, в число которых входит онлайн-гейминг, магазины видеоигр и социальные сети.

Во-вторых, будь это правдой, то Steam прекратил бы работать в России до 12 сентября, как это сделали действительно покинувшие нас фирм — в противном случае Гейбу Ньюэллу пришлось бы самому столкнуться с санкциями. Поэтому российские геймеры могут спать спокойно.