Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:30

Steam останется в России — санкции этому не помеха

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Сегодня в Интернете появились панические слухи о том, что Steam, дескать, уходит из России из-за санкций — как до этого ушли Miro, ClickUp, Notion и другие сервисы. Естественно, это не так. Во-первых, в тексте санкционного документа прописан ряд исключений, в число которых входит онлайн-гейминг, магазины видеоигр и социальные сети.

ClickUp. Россияне остались без Miro и ClickUp — виноваты санкции

Во-вторых, будь это правдой, то Steam прекратил бы работать в России до 12 сентября, как это сделали действительно покинувшие нас фирм — в противном случае Гейбу Ньюэллу пришлось бы самому столкнуться с санкциями. Поэтому российские геймеры могут спать спокойно.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя