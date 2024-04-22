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Stellar Blade выходит на этой неделе — во что еще поиграть в конце апреля

Владислав Шалганов
Корреспондент
Phantom Fury.
Фото Slipgate Ironworks
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Конец апреля 2024 года порадует геймеров несколькими интересными проектами, на которые точно стоит обратить внимание.

Stellar Blade

Stellar Blade — экшен от третьего лица, в котором геймерам в роли очаровательной девушки Евы предстоит бороться с чудовищами и спасти мир от апокалипсиса. Обзорщики уже успели назвать игру смесью Sekiro и Nier: Automata.

Релиз игры запланирован на 26 апреля для PlayStation 5.

Phantom Fury

Phantom Fury — это сиквел ретрошутера Ion Fury, выполненный в лучших традициях олдскульных стрелялок, с большим арсеналом оружия, реками крови, огромной скоростью и стремительностью происходящего.

Релиз запланирован на 24 апреля для ПК.

Manor Lords

Manor Lords — это градостроительная стратегия в духе Anno и Total War, в которой придется развивать свои земли, следить за экономикой и защитой поселений.

Игра выйдет 26 апреля на ПК.

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