Свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 принес почти 2 тысячи правок

Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил более 1800 ошибок. В обновлении с номером 1.1 поправили ошибки в квестах, улучшили работу ИИ, внесли изменения в кат-сцены и озвучку, улучшили оптимизацию — говоря проще, затронули практически каждый аспект игры.

Но главное — это первые серьезные правки системы A-Life 2.0. Теперь NPC перестанут появляться прямо за спиной главного героя, а также сделали поведение персонажей более реалистичным и постоянным — они продолжат заниматься своими делами, даже если игрок на них не смотрит.