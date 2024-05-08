Сюжетная кампания GTA 6 будет короче Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto 6 порадует геймеров остросюжетной историей, большим обилием мини-игр и максимально интерактивным открытым миром.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Сюжет в GTA 6 будет объемным, но все еще короче, чем в Red Dead Redemption 2 (история в вестерне занимала 40-60 часов). Игровой мир будет максимально интерактивен: в Вайс-Сити геймеры смогут ходить по магазинам, заниматься спортом, а также проводить десятки часов за различными мини-играми.

Rockstar понимает необходимость доработки игры, поэтому не торопится с ее релизом. Многие в студии считают, что GTA 6 станет глотком свежего воздуха для геймеров и для самих разработчиков.