Take-Two назвала примерные даты выхода GTA 6 и Civilization 7

Финансовый отчет компании Take-Two показал рост выручки в 2024-м. А заодно принес долгожданную новость о релизных окнах GTA 6 и Civilization 7.

Слухи о переносе первой из игр не оправдались: выход все еще запланирован на осень 2025 года. Вот только среди платформ представлены одни консоли — вероятно, релиз на ПК задержится.

Поклонникам серии Civilization повезет больше: выход Civilization 7 планируется до 31 марта 2025 года. Совсем скоро — 20 августа — можно будет оценить ее геймплей в рамках церемонии Gamescom Night Live 2024.