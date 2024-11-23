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Сегодня, 17:22

Теперь запретят? В S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли русофобский контент

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Заявления студии GSC о том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русофобии, не оправдались. Некоторым из наших игроков уже «посчастливилось» услышать песню, которую сложно назвать миролюбивой.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 переписывали 6 раз чтобы не обидеть россиян

Поется она на украинском, но разобрать текст не составляет особого труда. В нем говорится об украинцах, которые заживут мирно — правда, после того как русских (в оригинале звучит слово погрубее) «совсем не будет».

По словам разработчиков, игру переписывали 6 раз, чтобы никого не обидеть. Теперь верим.

Источник: TG-канал Пекарня

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