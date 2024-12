The Last of Us 2 на ПК выйдет уже весной 2025 года

Наконец-то анонсирована дата выхода The Last of Us Part 2 на ПК. Игра в издании Remastered появится на компьютерах уже 3 апреля 2025 года. Авторы подготовили к анонсу новый трейлер. Судя по комментариям под роликом, игроки раздосадованы существованием «ремастеров» таких новых игр.