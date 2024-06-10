Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:05

Топ-стример Братишкин зарабатывает 8 миллионов рублей в месяц

Владислав Шалганов
Корреспондент
bratishkinoff.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский стример Владимир «Братишкин» Семенюк поделился информацией о своих доходах, которые немного шокировали игровое сообщество.

bratishkinoff.
Фото Соцсети

«У меня доход, наверное, 6 миллионов с донатами, может, даже 7-8 миллионов. Примерно что-то в районе от 4 до 8 миллионов... Трачу я тоже много, потому что у меня работают люди и прочее. Я не вижу этих денег, у меня все время списание с карты. Недавно квартиру себе взял. Помогаю родственникам, поэтому и не вижу, нормально помогаю. Желаю каждому из вас помогать так. От всей души благодарен только вам», — рассказал стример.

bratishkinoff.
Фото Соцсети

У Владимира почти 3 миллиона подписчиков на Twitch. Чаще всего парень стримит в категории «Общение», но иногда бывают и игровые трансляции.

5
Обсудить
Читайте также
Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Российский стриминг в упадке: топ-стример VooDooSh пожаловался на спад онлайна на трансляциях