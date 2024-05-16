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Сегодня, 12:55

Трейлер Assassin's Creed Shadows завалили дислайками — игрокам не понравился главный герой

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Ubisoft
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Трейлер новой части Assassin's Creed с подзаголовком Shadows тонет в дислайках — сейчас их на 41 тысячу больше, чем лайков. Игроки недовольны многим, но более всего — одним из двух главных героев, темнокожим самураем по имени Ясукэ. Действительно, история сохранила обрывочные сведения о таком человеке.

Предположительное изображение Ясукэ.

Правда, скорее всего исторический Ясукэ все-таки не попадал в самурайское сословие — он прибыл в Японию вместе с португальцами, будучи рабом, а затем стал служить военачальнику по имени Ода Нобунага в качестве слуги.

Сейчас статус Ясукэ стал предметом «войны правок» в англоязычной википедии — одни упорно пишут, что он все-таки был самураем, другие откатывают правки.

Обложка. Появились скриншоты и трейлер Assassins's Creed Shadows

Так или иначе, множество геймеров (в первую очередь японских) считает, что делать главным героем игры о феодальной Японии темнокожего воина, который, мягко говоря, не является лучшей репрезентацией культуры той эпохи, и которому придется постоянно убивать японцев, попросту неполиткорректным.

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