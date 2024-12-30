Трейлер GTA 6 появился в более высоком качестве и удивил фанатов

В Сети нашли трейлер GTA 6 в более высоком разрешении, чем на YouTube. Энтузиаст под ником Takeshino скачал его с китайского сайта BiliBili, который требует платной подписки, и выложил в свободный доступ.

Фанаты тут же бросились пересматривать трейлер и обнаружили, что в китайской версии появились новые детали. В частности, надписи стали более четкими, а руки главной героини Люсии покрылись волосками.

Между тем после релиза первого трейлера прошло больше года, а фанаты GTA 6 продолжают разбирать его на атомы — отсутствие каких-либо новостей от Rockstar не оставляет страдальцам другого выбора.