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Сегодня, 21:30

Трейлер GTA 6 появился в более высоком качестве и удивил фанатов

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar Games
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В Сети нашли трейлер GTA 6 в более высоком разрешении, чем на YouTube. Энтузиаст под ником Takeshino скачал его с китайского сайта BiliBili, который требует платной подписки, и выложил в свободный доступ.

Фанаты тут же бросились пересматривать трейлер и обнаружили, что в китайской версии появились новые детали. В частности, надписи стали более четкими, а руки главной героини Люсии покрылись волосками.

GTA 6. Первый кадр из трейлера GTA 6 изображает героиню в пикантном образе

Между тем после релиза первого трейлера прошло больше года, а фанаты GTA 6 продолжают разбирать его на атомы — отсутствие каких-либо новостей от Rockstar не оставляет страдальцам другого выбора.

Источник: VGTimes
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