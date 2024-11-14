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Сегодня, 00:30

Twitch заблокируют в России? Площадка продолжает игнорировать Роскомнадзор

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Стримерская.
Фото Reddit
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Twitch продолжает игнорировать требования Роскомнадзора и не удаляет запрещенные материалы. Ведомство отправило еще одно предупреждение. Если платформа продолжит бездействовать, то, вероятно, будет заблокирована.

Стрим-платформа неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Суд назначил пять штрафов на общую сумму 40 миллионов рублей. Естественно, они были проигнорированы руководством площадки.

В настоящее время Twitch продолжает свою работу на территории нашей страны, но по информации ряда СМИ, в стенах Роскомнадзора уже активно обсуждается вопрос о блокировке сервиса в России.

Источник: ТАСС

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