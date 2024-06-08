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У Call of Duty появился конкурент? Вышло геймплейное видео Delta Force: Black Hawk Down

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Delta Force: Hawk Ops, переосмысление классической серии тактических шутеров, обзавелось новым трейлером. В нем показали геймплей одиночной кампании, который по-прежнему больше напоминает о Call of Duty или Battlefield.

Впрочем, выглядит происходящее весьма бодро — возможно, игре получится составить конкуренцию знаменитым сериям. Сетевой режим игры будет бесплатным, а вот за сюжетный контент придется заплатить.

Войдет в него и кампания в Могадишо 1993 года, лучше всего знакомая миру по фильму «Падение «Черного ястреба»»

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