У Call of Duty появился конкурент? Вышло геймплейное видео Delta Force: Black Hawk Down

Delta Force: Hawk Ops, переосмысление классической серии тактических шутеров, обзавелось новым трейлером. В нем показали геймплей одиночной кампании, который по-прежнему больше напоминает о Call of Duty или Battlefield.

Впрочем, выглядит происходящее весьма бодро — возможно, игре получится составить конкуренцию знаменитым сериям. Сетевой режим игры будет бесплатным, а вот за сюжетный контент придется заплатить.

Войдет в него и кампания в Могадишо 1993 года, лучше всего знакомая миру по фильму «Падение «Черного ястреба»»