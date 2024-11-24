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Сегодня, 17:00

У Мэддисона начались проблемы со здоровьем из-за угроз со стороны украинских фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Ильи Мэддисона, Telegram
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Илья Мэддисон рассказал о ситуации, в которой он оказался после бана на Twitch за «неполиткорекктные» шутки во время стрима S.T.A.L.K.E.R. 2. Оказалось, что причиной блокировки стали скоординированные жалобы украинцев. Они же отправляли Мэддисону многочисленные угрозы. Кроме того, у него сорвалась запланированная встреча с «королевой OnlyFans» Amouranth.

Мэддисон. Популярный российский стример лишился канала на Twitch за шутки про украинцев в S.T.A.L.K.E.R. 2

На фоне стресса у стримера обострились проблемы со здоровьем, и теперь он планирует взять перерыв, после которого, возможно, вернутся на Kick или ВК.Видео. Также Мэддисон извинился перед русскоязычной аудиторией за то, что «нес, чего говорить не стоило».

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