Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:50

У Ubisoft новые проблемы? Студию могут засудить из-за новой части Assassin's Creed

Владислав Шалганов
Корреспондент
Assassins Creed Shadows.
Фото Ubisoft
Telegram Дзен

Ubisoft может грозить судебное разбирательство в Японии из-за Assassin's Creed: Shadows. И нет, дело не в темнокожем самурае.

Сэкигахара Тэппо Тай.
Фото Соцсети

Как заявила японская группа исторической реконструкции «Сэкигахара Тэппо Тай», разработчики без разрешения использовали символику группы без разрешения.

Неизвестно, будут ли реконструкторы подавать в суд на Ubisoft, но в социальных сетях такой исход очень часто обсуждается.

Ранее игроки из Японии неоднократно жаловались на историческое несоответствие Assassin's Creed: Shadows с реальностью, а также на то, что главным героем новой игры стал темнокожий персонаж.

0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

DLC для Elden Ring стало лучшей игрой первой половины 2024 года