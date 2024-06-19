У Ubisoft новые проблемы? Студию могут засудить из-за новой части Assassin's Creed

Ubisoft может грозить судебное разбирательство в Японии из-за Assassin's Creed: Shadows. И нет, дело не в темнокожем самурае.

Сэкигахара Тэппо Тай. Фото Соцсети

Как заявила японская группа исторической реконструкции «Сэкигахара Тэппо Тай», разработчики без разрешения использовали символику группы без разрешения.

Неизвестно, будут ли реконструкторы подавать в суд на Ubisoft, но в социальных сетях такой исход очень часто обсуждается.

Ранее игроки из Японии неоднократно жаловались на историческое несоответствие Assassin's Creed: Shadows с реальностью, а также на то, что главным героем новой игры стал темнокожий персонаж.