Ubisoft близка к банкротству — спасти может только успех Assassin's Creed Shadows

Дела у Ubisoft идут все хуже и хуже. За пять лет компания, подарившая нам Far Cry и Assassin's Creed, потеряла 80% стоимости своих акций, причем половина от этих убытков приходится на 2024 год.

Затянувшаяся разработка Skull and Bones, прохладный прием Star Wars Outlaws, скандалы вокруг Assassin's Creed Shadows — все это сыграло свою роль в невзгодах французской фирмы. От последней игры зависит будущее компании: если провалится и новый «Ассасин», то Ubisoft будет угрожать банкротство.