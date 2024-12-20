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Сегодня, 15:00

Ubisoft близка к банкротству — спасти может только успех Assassin's Creed Shadows

Евгения Воскресенская
Фото Ubisoft
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Дела у Ubisoft идут все хуже и хуже. За пять лет компания, подарившая нам Far Cry и Assassin's Creed, потеряла 80% стоимости своих акций, причем половина от этих убытков приходится на 2024 год.

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Затянувшаяся разработка Skull and Bones, прохладный прием Star Wars Outlaws, скандалы вокруг Assassin's Creed Shadows — все это сыграло свою роль в невзгодах французской фирмы. От последней игры зависит будущее компании: если провалится и новый «Ассасин», то Ubisoft будет угрожать банкротство.

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