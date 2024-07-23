Ubisoft пришлось публично извиняться за Assassin's Creed Shadows

Ubisoft пришлось выпустить официальное извинение перед японскими игроками — причиной стал скандал вокруг Assassin's Creed Shadows.

В студии признали, что некоторые материалы из рекламной кампании игры могли показаться жителям Японии оскорбительными, и что вопрос о том, была ли историческая личность по имени Ясукэ самураем, вызывает споры.

Вместе с тем они подчеркнули, что события игры — это вымысел, всего лишь вдохновленный историей, и что никто из ученых-историков не отвечает за решения, принятые командой разработчиков.