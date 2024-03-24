Ubisoft в центре скандала — студию обвиняют в желании скопировать Call of Duty

Анонимные разработчики из Ubisoft рассказали о сомнительных требованиях студии, которая хочет клон Call of Duty.

Умельцы, работающие над шутером XDefiant, пожаловались на то, что их проект в очередной раз переносится из-за того, что Ubisoft хочет спланировать формулу игр серии COD. Это не только расстраивает разработчиков с творческой точки зрения, но и создает технические проблемы.

XDefiant. Фото Ubisoft

Анонс XDefiant состоялся еще в течение 2021 года. Игра должна была выйти 31-го марта 2024 года, но релиз вновь перенесли.