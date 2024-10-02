Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:25

Ubisoft закрывается? Ее акции могут продать китайской компании

Евгения Воскресенская
Фото Ubisoft
Telegram Дзен

Череда неудач подкосила Ubisoft — компания оказалась на грани разорения. Главная причина финансовых затруднений связана с провальной игрой Skull & Bones, разработка которой вылилась в 650-850 миллионов долларов.

Недавняя Star Wars Outlaws также не оправдала возложенных на нее ожиданий и продалась тиражом в 1 миллион копий — для игры такого уровня это мало. Перенос релиза Assassin's Creed Shadows привел к еще большему обрушению акций.

Star Wars Outlaws. Один из авторов Baldur's Gate 3 раскритиковал Ubisoft за цены

Недовольные текущей ситуацией акционеры склоняют руководство Ubisoft к продаже компании китайскому холдингу Tencent. В скором времени сотрудникам Ubisoft стоит готовиться к массовым увольнениям.

Источник: DTF

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Сегодня
Вчера
Неделя