Украинцы в ярости: авторы Civilization 7 «неправильно» показали Россию

Императрица Екатерина Великая будет одним из лидеров в Civilization 7 — эта новость ожидаемо не понравилась украинцам и их сторонникам. Одни требовали полностью убрать Россию и все связанное с ней из игры, другие требовали переделать игровые механики — дескать, почему Екатерина обладает бонусом для развития культуры и науки и откуда у русских взялся юнит «казаки».

Так или иначе, большая часть истерики проходила в социальной сети X (бывший Twitter) и, кажется, никак не повлияла на разработчиков игры — по крайней мере пока.