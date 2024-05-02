«Ультимативное» издание Red Dead Redemption 2 попало на торренты

Red Dead Redemption 2 знаменита в том числе и тем, как долго не могли ее взломать — больше года. Впрочем, для игроков под черным флагом проблемы на этом не закончились.

С момента последнего взлома прошло уже много времени, и для игры вышло немало обновлений, которые доставались только обладателям лицензий.

Теперь же хакерская группа Razor 1911 взломала Ultimate-издание игры со всеми доступными на данный момент патчами. Разумеется, эта версия Red Dead Redemption 2 уже попала на торренты.