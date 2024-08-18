Сегодня, 17:55
На 79-ом году жизни скончался актер дубляжа Борис Быстров. Новость о смерти подтвердила его супруга — заслуженная артистка России Ирина Савина.
Для российских зрителей голосом Быстрова говорили персонажи: Гомер Симпсон, Император Палпатин, Мастер Угвей из «Кунг-фу Панды» — и даже несколько героев «Футурамы». Старшее поколение помнит его по озвучке Марлона Брандо.
Геймерам этот голос тоже может показаться знакомым. Быстров озвучивал профессора Лебедева из Atomic Heart, Shadow Fiend, Earthshaker и Zeus из Dota 2, а также персонажей из Heavy Rain и StarCraft.