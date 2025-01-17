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Сегодня, 13:00

Уже весной в России могут запретить Roblox и Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Артема Метелева, Telegram
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В Госдуме РФ снова заговорили о запрете игр с элементами, напоминающими казино. Артем Метелев, глава комитета по молодежной политике, привел в пример Roblox. По его словам, в эту игру внедрены запрещенные в стране механики «онлайн-казино» и внутренняя валюта.

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В результате 9-летний ребенок перевел мошенникам полмиллиона рублей со счета родителей. Депутат подчеркнул, что «это нужно блокировать».

Между тем под определение манипулятивных механик могут попасть любые лутбоксы, крутки и т. д., то есть под удар попадают Dota 2, Counter-Strike 2, Genshin Impact и другие популярные игры. В Госдуме РФ планируют заняться регуляцией видеоигр уже на весенней сессии.

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