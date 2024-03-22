В Абу-Даби построят мини-город для киберспорта за 280 миллионов долларов

Арабские страны давно и активно вкладываются в видеоигры, но новый проект ОАЭ превзошел все ожидания. В Абу-Даби планируется построить целый киберспортивный остров со всем необходимым для соревнований — от арены и сотен топовых компьютеров до зон отдыха, спортзалов и ресторанов.

Также там появится IT-хаб в предназначенной специально для него башне, шикарный отель и площадка для прыжков с парашютом — приземлиться на острове можно будет в духе PUBG, Fortnite или Warzone.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 280 миллионов долларов, сейчас он находится на этапе привлечения инвестиций.