В Assassin's Creed: Shadows появится полноценная смена времен года

На Ubisoft Forward показали новый геймплей Assassin's Creed: Shadows. В нем темнокожий самурай путешествует, гладит собаку породы сиба-ину, рубит головы врагам и помогает местным жителям. Его подруга-синоби действует куда более скрытно, в классических традициях серии — это показано во второй части ролика.

Но, что еще более интересно, — перед демонстрацией геймплея было анонсировано, что в игре появится полноценная смена времен года, влияющая на геймплей: например, через реки, замерзшие зимой, будет проще перебираться.