В Центробанке заявили, что Hamster Kombat заставляет тратить невосполнимый ресурс

Как сообщает Mash, эксперты Центрального Банка России назвали кликеры вроде Hamster Kombat риском для граждан страны. По их словам, настоящую прибыль в таких приложениях получают только их разработчики, а внутренняя валюта сама по себе не стоит ничего.

Кроме того, на фоне слухов о скором листинге активизировались мошенники, которые оставляют игроков, желающих как можно быстрее обменять игровые монеты, без вполне реальных денег.

Ранее представитель ЦБ РФ уже указывал на то, что играя в проекты вроде Hamster Kombat люди тратят наиболее бесценный и невосполнимый ресурс — время.