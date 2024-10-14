В цифровом магазине Xbox запустили обратный отсчет до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

После стольких переносов новость об окончательной дате релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. кажется неожиданностью. Тем не менее это правда: в цифровом магазине Xbox на странице с игрой можно увидеть таймер, который отсчитывает время, оставшееся до релиза. Доступ к шутеру откроется 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

«Это таймер до переноса», — шутят некоторые комментаторы в сети. Скептически настроенных геймеров можно понять — они уже привыкли к срокам, которые постоянно срываются. Остается надеяться, что ожидание в течение 15 лет стоило того и разработчики порадуют фанатов игрой, которая их не разочарует.