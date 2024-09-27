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Сегодня, 16:00

В Deadlock придумали забавное наказание за читерство

Евгения Воскресенская
Фото Valve
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В Deadlock вышло обновление с античитом — теперь геймеров, которые играют нечестно, можно превратить в жаб. Если система обнаружит нарушение, выбор будет за остальными игроками: отправить читера в бан сразу же или оставить его в облике безоружной жабы. Игрок сможет только беспомощно прыгать до конца матча, после чего он все равно будет заблокирован.

Антон Логвинов. Антон Логвинов заявил, что Deadlock такой же убогий, как Concord

Хотя обновление уже вышло, превращать неугодных геймеров в лягушек получится лишь через несколько дней, когда система будет настроена.

Бывший сотрудник Valve Бертон Джонси признался, что уже разрабатывал подобную механику для Counter-Strike. Если бы она вышла, местным читерам пришлось бы попробовать себя в роли курочек.

Фото Valve
Источник: 3dnews

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